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Попов Михаил Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Попов Михаил Михайлович
Фамилия
Попов
Имя
Михаил
Отчество
Михайлович
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Пятницкая волость, Колычеве
Ценз
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