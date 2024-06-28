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Портнов Владимир Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Портнов Владимир Петрович
Фамилия
Портнов
Имя
Владимир
Отчество
Петрович
Занятие
д. с. с.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Ямищеве
Ценз
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