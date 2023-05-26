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Пегушев Евгений Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пегушев Евгений Алексеевич
Фамилия
Пегушев
Имя
Евгений
Отчество
Алексеевич
Занятие
стат. сов.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Жаворонках
Ценз
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