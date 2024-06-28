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Плаксин Семен Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Плаксин Семен Федорович
Фамилия
Плаксин
Имя
Семен
Отчество
Федорович
Занятие
поч. гражд.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Акишеве
Ценз
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