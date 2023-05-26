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Пихлау Николай Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пихлау Николай Николаевич
Фамилия
Пихлау
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Занятие
поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Толоконниках
Ценз
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