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Попов Степан Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Попов Степан Яковлевич
Фамилия
Попов
Имя
Степан
Отчество
Яковлевич
Занятие
врач
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Лукине
Ценз
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