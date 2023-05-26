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Микин Петр Карпович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Микин Петр Карпович
Фамилия
Микин
Имя
Петр
Отчество
Карпович
Занятие
инж. пут. сообщ.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Лесном Гор.
Ценз
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