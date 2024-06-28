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Левинсон Сергей Борисович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Левинсон Сергей Борисович
Фамилия
Левинсон
Имя
Сергей
Отчество
Борисович
Занятие
поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Лукине
Ценз
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