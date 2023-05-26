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Левин Александр Сафронович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Левин Александр Сафронович
Фамилия
Левин
Имя
Александр
Отчество
Сафронович
Занятие
п. п. гр.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Мясоедове
Ценз
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