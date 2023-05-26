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Кудинов Михаил Федосеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кудинов Михаил Федосеевич
Фамилия
Кудинов
Имя
Михаил
Отчество
Федосеевич
Занятие
пот. п. гр.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Лесном Гор.
Ценз
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