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Кейзер Валентин Аполлонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кейзер Валентин Аполлонович
Фамилия
Кейзер
Имя
Валентин
Отчество
Аполлонович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Шараповская волость, Пронском
Ценз
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