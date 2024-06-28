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Корнеев Дмитрий Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Корнеев Дмитрий Ефимович
Фамилия
Корнеев
Имя
Дмитрий
Отчество
Ефимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Одинцове
Ценз
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