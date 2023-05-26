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Кондратьев Федор Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кондратьев Федор Васильевич
Фамилия
Кондратьев
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Занятие
зап. рядов.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Пав. волость, Аринке
Ценз
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