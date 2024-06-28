Кириллов Василий Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Василий Акимович

Кириллов Василий Акимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кириллов Василий Акимович
Фамилия
Кириллов
Имя
Василий
Отчество
Акимович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Одинцове
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close