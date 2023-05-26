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Иванов Алексей Козьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Алексей Козьмич
Фамилия
Иванов
Имя
Алексей
Отчество
Козьмич
Занятие
отст. канц. служ.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Ягунинская волость, Хаустове
Ценз
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