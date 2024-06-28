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Дугин Яков Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дугин Яков Павлович
Фамилия
Дугин
Имя
Яков
Отчество
Павлович
Занятие
поч. гражд.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Одинцове
Ценз
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