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Гусев Василий Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гусев Василий Михайлович
Фамилия
Гусев
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Занятие
потом. поч. граж.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Льевой
Ценз
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