Витт Оскар Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВитт Оскар Эдуардович

Витт Оскар Эдуардович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Витт Оскар Эдуардович
Фамилия
Витт
Имя
Оскар
Отчество
Эдуардович
Занятие
врач
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Жаворонках
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close