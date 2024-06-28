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Бункин Игнатий Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бункин Игнатий Максимович
Фамилия
Бункин
Имя
Игнатий
Отчество
Максимович
Занятие
сын кол. рег.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Одинцове
Ценз
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