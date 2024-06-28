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Беляев Владимир Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Беляев Владимир Иванович
Фамилия
Беляев
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Занятие
л. п. гр.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Яскине
Ценз
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