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Бостельман Богдан Богданович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бостельман Богдан Богданович
Фамилия
Бостельман
Имя
Богдан
Отчество
Богданович
Занятие
губ. секр.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Одинцове
Ценз
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