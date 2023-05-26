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Алексеев Федор Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Алексеев Федор Дмитриевич
Фамилия
Алексеев
Имя
Федор
Отчество
Дмитриевич
Занятие
л. п. гр.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Пав. волость, Аринках
Ценз
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