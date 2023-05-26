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Алпатов Николай Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Алпатов Николай Алексеевич
Фамилия
Алпатов
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Занятие
п. п. гр.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Вяземах
Ценз
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