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Тильманс Готфрид Альбрехт

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тильманс Готфрид Альбрехт
Фамилия
Тильманс
Имя
Готфрид Альбрехт
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Ивановском
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц имеющих, право участия на выборах на съездах уездных землевладельцев по Звенигородскому уезду. По владению землей (п. а. ст. 12 Пол. о выб. в Госуд. Думу). // Московские губернские ведомости. - 1906. - №90. - С. 47.

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