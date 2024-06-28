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Самарин Дмитрий Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Самарин Дмитрий Федорович
Фамилия
Самарин
Имя
Дмитрий
Отчество
Федорович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Измалкове
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц имеющих, право участия на выборах на съездах уездных землевладельцев по Звенигородскому уезду. По владению землей (п. а. ст. 12 Пол. о выб. в Госуд. Думу). // Московские губернские ведомости. - 1906. - №90. - С. 47.

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