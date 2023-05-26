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Стариченков Николай Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Стариченков Николай Петрович
Фамилия
Стариченков
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Занятие
пом. прис. пов.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Ягунинская волость, Сброднево
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц имеющих, право участия на выборах на съездах уездных землевладельцев по Звенигородскому уезду. По владению землей (п. а. ст. 12 Пол. о выб. в Госуд. Думу). // Московские губернские ведомости. - 1906. - №90. - С. 47.

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