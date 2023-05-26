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Морозов Сергей Викулович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морозов Сергей Викулович
Фамилия
Морозов
Имя
Сергей
Отчество
Викулович
Занятие
п. п. гр.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Желябине
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц имеющих, право участия на выборах на съездах уездных землевладельцев по Звенигородскому уезду. По владению землей (п. а. ст. 12 Пол. о выб. в Госуд. Думу). // Московские губернские ведомости. - 1906. - №90. - С. 47.

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