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Дараган Сергей Иннокентьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дараган Сергей Иннокентьевич
Фамилия
Дараган
Имя
Сергей
Отчество
Иннокентьевич
Занятие
тит. сов.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Ерем. волость, Куртасове
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц имеющих, право участия на выборах на съездах уездных землевладельцев по Звенигородскому уезду. По владению землей (п. а. ст. 12 Пол. о выб. в Госуд. Думу). // Московские губернские ведомости. - 1906. - №90. - С. 47.

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