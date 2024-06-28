Голицын Владимир Александрович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Голицын Владимир Александрович
- Фамилия
- Голицын
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Александрович
- Сословие
- дворяне
- Адрес
- Московская губерния, Звенигородский уезд, Шараповская волость, Островне
- Ценз
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- Источник
- Приложение. Список лиц имеющих, право участия на выборах на съездах уездных землевладельцев по Звенигородскому уезду. По владению землей (п. а. ст. 12 Пол. о выб. в Госуд. Думу). // Московские губернские ведомости. - 1906. - №90. - С. 47.
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