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Таганкин Алексей Логинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Таганкин Алексей Логинович
Фамилия
Таганкин
Имя
Алексей
Отчество
Логинович
Адрес
Московская губерния, Дмитровский уезд
Ценз
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