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Морозов Яков Захарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морозов Яков Захарович
Фамилия
Морозов
Имя
Яков
Отчество
Захарович
Адрес
Московская губерния, Дмитровский уезд
Ценз
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