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Бахметев Анисим Осипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бахметев Анисим Осипович
Фамилия
Бахметев
Имя
Анисим
Отчество
Осипович
Адрес
Московская губерния, Дмитровский уезд
Ценз
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