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Буденин Семен Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Буденин Семен Кузьмич
Фамилия
Буденин
Имя
Семен
Отчество
Кузьмич
Адрес
Московская губерния, Дмитровский уезд
Ценз
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