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Агафонов Артемий Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Агафонов Артемий Гаврилович
Фамилия
Агафонов
Имя
Артемий
Отчество
Гаврилович
Адрес
Московская губерния, Дмитровский уезд
Ценз
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