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Нарышкин Александр Филиппов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Нарышкин Александр Филиппов
Фамилия
Нарышкин
Имя
Александр
Отчество
Филиппов
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд, Леонтьевская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№38] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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