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Куренков Николай Михайловит

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Куренков Николай Михайловит
Фамилия
Куренков
Имя
Николай
Отчество
Михайловит
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд, Веретейская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№38] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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