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Сарпов Алексей Харламов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сарпов Алексей Харламов
Фамилия
Сарпов
Имя
Алексей
Отчество
Харламов
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд, Боронишинская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№38] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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