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Галкин Федор Григорьев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Галкин Федор Григорьев
Фамилия
Галкин
Имя
Федор
Отчество
Григорьев
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд, Боронишинская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№38] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

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