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Царевский Николай Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Царевский Николай Иванович
Фамилия
Царевский
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд
Ценз
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Источник
Приложение [№37] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

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