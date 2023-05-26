Смирнов Павел Фадорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Павел Фадорович

Смирнов Павел Фадорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Павел Фадорович
Фамилия
Смирнов
Имя
Павел
Отчество
Фадорович
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№37] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.