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Хватов Иван Филиппович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Хватов Иван Филиппович
Фамилия
Хватов
Имя
Иван
Отчество
Филиппович
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд
Ценз
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Источник
Приложение [№36] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

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