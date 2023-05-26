Крылов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Иван Федорович

Крылов Иван Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крылов Иван Федорович
Фамилия
Крылов
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№36] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
17.02.1851 ст.
30.05.1905 ст.
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.