Тихонов Алексей Наумов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Алексей Наумов.

Тихонов Алексей Наумов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тихонов Алексей Наумов.
Фамилия
Тихонов
Имя
Алексей
Отчество
Наумов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Угреши
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.