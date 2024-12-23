Сенотовы Иван Александр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенотовы Иван Александр.

Сенотовы Иван Александр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сенотовы Иван Александр.
Фамилия
Сенотовы
Имя
Иван
Отчество
Александр.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Голузиновы
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.