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Рыбин Тимофей Мих.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рыбин Тимофей Мих.
Фамилия
Рыбин
Имя
Тимофей
Отчество
Мих.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Щекотова
Ценз
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Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

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