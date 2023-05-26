Преображенский Алексей Петров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПреображенский Алексей Петров.

Преображенский Алексей Петров.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Преображенский Алексей Петров.
Фамилия
Преображенский
Имя
Алексей
Отчество
Петров.
Занятие
прис. пов.
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.