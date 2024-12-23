Красотин Константин Павлов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасотин Константин Павлов.

Красотин Константин Павлов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Красотин Константин Павлов.
Фамилия
Красотин
Имя
Константин
Отчество
Павлов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Чуркина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.