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Козлов Михаил Васильев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Козлов Михаил Васильев.
Фамилия
Козлов
Имя
Михаил
Отчество
Васильев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Митина
Ценз
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Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

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