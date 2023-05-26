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Звездин Аполлос Евлампиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Звездин Аполлос Евлампиевич
Фамилия
Звездин
Имя
Аполлос
Отчество
Евлампиевич
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Акакиевской пустыни
Ценз
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Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

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