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Запоздаев Владимир Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Запоздаев Владимир Ефимович
Фамилия
Запоздаев
Имя
Владимир
Отчество
Ефимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Щекова
Ценз
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Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

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